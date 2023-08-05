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В Стамбуле при взрыве на верфи погиб рабочий
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Стамбуле во время проведения работ в хранилище судовых отходов на верфи произошел взрыв. В результате происшествия погиб один человек.
Как сообщает газета Milliyet, в момент взрыв в хранилище находились двое рабочих. Один из них погиб, второй получил легкие ранения и был доставле в больницу.
По предварительным данным, взрыв произошел в результате сжатия газа. На месте работают экстренные службы и следственно-оперативные группы.
Как сообщает газета Milliyet, в момент взрыв в хранилище находились двое рабочих. Один из них погиб, второй получил легкие ранения и был доставле в больницу.
По предварительным данным, взрыв произошел в результате сжатия газа. На месте работают экстренные службы и следственно-оперативные группы.
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