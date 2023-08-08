Возрастное ограничение 18+
В Каспийске спасли малышку, стоявшую в окне девятого этажа
Фото: МВД по Республике Дагестан
Сегодня, 14 августа, в Каспийске спасли маленькую девочку, которая, оставшись со старшей сестрой без присмотра, вышла на наружный откос окна на последнем этаже девятиэтажного дома.
Заметили стоящую в окне девятого этажа малышку туристы, которые шли к пляжу. Это произошло примерно в 05.00 часов. Люди сразу позвонили в дежурную часть полиции и сообщили о ребенке, после этого на помощь к малышке незамедлительно выехали ближайшие патрули ППС и СОГ. Позже туда прибыло руководство Каспийского отдела полиции, рассказали в телеграм-канале МВД по Республике Дагестан.
Уже на месте полицейские вместе с неравнодушными гражданами приступили к спасению ребенка. Несколько человек встали вместе с натянутыми одеялами под окнами, чтобы в случае чего поймать девочку. Еще несколько человек попали в квартиру на восьмом этаже, чтобы подстраховать из окна снизу.
Остальные пытались попасть домой. Сначала полицейские хотели вскрыть дверь, но потом выяснилось, что в квартире находится еще одна девочка, но чуть-чуть постарше. Она боялась открыть дверь незнакомцам, однако за час правоохранителям удалось убедить ребенка открыть им двери и малышку удалось спасти.
Где в это время находились родители детей, сотрудники полиции сейчас выясняют.
Заметили стоящую в окне девятого этажа малышку туристы, которые шли к пляжу. Это произошло примерно в 05.00 часов. Люди сразу позвонили в дежурную часть полиции и сообщили о ребенке, после этого на помощь к малышке незамедлительно выехали ближайшие патрули ППС и СОГ. Позже туда прибыло руководство Каспийского отдела полиции, рассказали в телеграм-канале МВД по Республике Дагестан.
Уже на месте полицейские вместе с неравнодушными гражданами приступили к спасению ребенка. Несколько человек встали вместе с натянутыми одеялами под окнами, чтобы в случае чего поймать девочку. Еще несколько человек попали в квартиру на восьмом этаже, чтобы подстраховать из окна снизу.
Остальные пытались попасть домой. Сначала полицейские хотели вскрыть дверь, но потом выяснилось, что в квартире находится еще одна девочка, но чуть-чуть постарше. Она боялась открыть дверь незнакомцам, однако за час правоохранителям удалось убедить ребенка открыть им двери и малышку удалось спасти.
Где в это время находились родители детей, сотрудники полиции сейчас выясняют.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ещё одна маленькая девочка потеряла родителей в Екатеринбурге
08 августа 2023
08 августа 2023
Тело 16-летней девушки в Каменске-Уральском нашли в овраге
10 августа 2023
10 августа 2023
В Екатеринбурге насмерть разбилась молодая женщина
08 августа 2023
08 августа 2023