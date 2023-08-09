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Депутат Госдумы Аксаков заявил, что россиянам безразличен курс доллара
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что большинству россиян безразлично соотношение курса рубля и доллара. Также, по его мнению, изменение курса не сказывается на жизни населения и не мешает стране развиваться.
Напомним, что сегодня, 14 августа, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 101 рубля в первые с 23 марта 2022 года.
«Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объемы производства. Люди получают заработную плату. Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям. Страна живет нормальной жизнью. Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда»,
– приводят слова народного избранника в URA.RU.
Напомним, что сегодня, 14 августа, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 101 рубля в первые с 23 марта 2022 года.
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