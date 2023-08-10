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В ночь с 11 на 12 августа в небе можно увидеть до 100 метеоров в час
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Этой ночью жители всего северного полушария смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды.
«В ночь с 11 на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды. А это означает, что при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 100 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту», — говорится в сообщении Московского планетария.
В ночь максимума луна не помешает наблюдению за звездопадом, так как близка к новолунию, говорят астрономы.
Наблюдать лучше за городом, в идеале — примерно в 30 км от населенных пунктов, где нет сильной засветки неба. Лучшее место для наблюдения — это горы.
Астрономы советуют смотреть на северо-восток, в область радианта. «Радиант Персеид располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Ищите Кассиопею (перевернутую М), левее и ниже у горизонта светит яркая звезда Капелла (альфа Возничего) – между Кассиопеей и Капеллой располагается радиант Персеид. В августе, вблизи полуночи, он как раз на северо-востоке. Именно туда и нужно смотреть. Метеоры будут как бы вылетать из радианта, и их наблюдать можно по всему небу», — говорится в сообщении планетария. Там добавили, что свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд.
«Метеоры Персеид порадуют наблюдателей в течение всего августа и особенно за неделю до и после своего пика 12 августа», — рассказали в планетарии.
«В ночь с 11 на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды. А это означает, что при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 100 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту», — говорится в сообщении Московского планетария.
В ночь максимума луна не помешает наблюдению за звездопадом, так как близка к новолунию, говорят астрономы.
Наблюдать лучше за городом, в идеале — примерно в 30 км от населенных пунктов, где нет сильной засветки неба. Лучшее место для наблюдения — это горы.
Астрономы советуют смотреть на северо-восток, в область радианта. «Радиант Персеид располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Ищите Кассиопею (перевернутую М), левее и ниже у горизонта светит яркая звезда Капелла (альфа Возничего) – между Кассиопеей и Капеллой располагается радиант Персеид. В августе, вблизи полуночи, он как раз на северо-востоке. Именно туда и нужно смотреть. Метеоры будут как бы вылетать из радианта, и их наблюдать можно по всему небу», — говорится в сообщении планетария. Там добавили, что свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд.
«Метеоры Персеид порадуют наблюдателей в течение всего августа и особенно за неделю до и после своего пика 12 августа», — рассказали в планетарии.
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