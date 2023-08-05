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В Приморье ГУФСИН проверяет видео, на котором сотрудник «запряг» в телегу заключенного

16.48 Пятница, 11 августа 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В приморских телеграм-каналах появилось видео, на котором сотрудник ФСИН в форменной одежде едет на телеге, «запряженной» неким мужчиной.

Как утверждается, сотрудника везет один из заключенных. На видео дорога затоплена водой (в эти дни регион накрыл мощный тайфун). Мужчина везет телегу, подвернув штаны, вода достает ему примерно по щиколотку. Сотрудник при этом сидит на телеге на сложенных ящиках и переговаривается с другим человеком в форме, который стоит у дороги. На фоне, очевидно, режимный объект с колючей проволокой по периметру. Видео снято очевидцем из стоящей на дороге машины.

Позже в ГУФСИН России по Приморскому краю официально прокомментировали это видео, пишет издание «Дальневосточные ведомости».

«В отношении сотрудника, грубо нарушившего кодекс этики и служебного поведения, проводится служебная проверка по привлечению к строгой дисциплинарной ответственности. По результатам служебной проверки будет также дана принципиальная оценка в отношении руководства учреждения», — заявили в ведомстве.

Напомним, в июле замглавы ГУФСИН Приморья был арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию.

Также добавим, что накануне во ФСИН рассказали «о высоком спросе организаций на труд осужденных».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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