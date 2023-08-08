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Во ФСИН заявили о высоком спросе организаций на труд осужденных
Фото: Вечерние Ведомости
Во ФСИН рассказали о высоком спросе организаций на труд осужденных.
Сегодня в России более 26 000 осужденных к принудительным работам привлекаются к труду в 1700 организациях, пишут «Ведомости» со ссылкой на ФСИН. Кроме того, в коммерческих организациях трудоустроено еще несколько тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях.
Во ФСИН заявили, что труд осужденных пользуется «огромным спросом» среди работодателей. В ведомстве считают, что это «постоянная, дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем».
Осужденных привлекают к труду в сферах строительства, пищевого производства, услуг, мебельного производства, ЖКХ и благоустройства, а также добычи полезных ископаемых, машиностроения и иных сферах, пишет издание.
Эксперты считают, что только резервная рабочая сила (в том числе труд осужденных), а также внешняя трудовая миграция помогут устранить дефицит трудовых ресурсов в стране.
Издание отмечает, что с 1 октября этого года вступят в силу изменения, которые позволят привлекать осужденных к принудительным работам у индивидуальных предпринимателей.
Сегодня в России более 26 000 осужденных к принудительным работам привлекаются к труду в 1700 организациях, пишут «Ведомости» со ссылкой на ФСИН. Кроме того, в коммерческих организациях трудоустроено еще несколько тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях.
Во ФСИН заявили, что труд осужденных пользуется «огромным спросом» среди работодателей. В ведомстве считают, что это «постоянная, дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем».
Осужденных привлекают к труду в сферах строительства, пищевого производства, услуг, мебельного производства, ЖКХ и благоустройства, а также добычи полезных ископаемых, машиностроения и иных сферах, пишет издание.
Эксперты считают, что только резервная рабочая сила (в том числе труд осужденных), а также внешняя трудовая миграция помогут устранить дефицит трудовых ресурсов в стране.
Издание отмечает, что с 1 октября этого года вступят в силу изменения, которые позволят привлекать осужденных к принудительным работам у индивидуальных предпринимателей.
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