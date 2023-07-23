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Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Заместитель начальника ГУФСИН РФ по Приморскому краю заключен под стражу сроком на два месяца.
Полковник внутренней службы подозревается в пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Об этом пишут РИА Новости и «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По данным СМИ, дело касается контрактов на поставку стеклянных банок в колонию, где занимаются консервацией овощей. Следствие считает, что замглавы ГУФСИН, который ранее занимал пост замначальника этой колонии, потворствовал афере с поставками банок своим знакомым предпринимателям.
Стоимость этих банок более чем на один миллион рублей превысила рыночную.
Сообщается, что предприниматели (это муж и жена) также арестованы на два месяца.
Полковник внутренней службы подозревается в пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Об этом пишут РИА Новости и «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По данным СМИ, дело касается контрактов на поставку стеклянных банок в колонию, где занимаются консервацией овощей. Следствие считает, что замглавы ГУФСИН, который ранее занимал пост замначальника этой колонии, потворствовал афере с поставками банок своим знакомым предпринимателям.
Стоимость этих банок более чем на один миллион рублей превысила рыночную.
Сообщается, что предприниматели (это муж и жена) также арестованы на два месяца.
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