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Власти: в Сергиевом Посаде от взрыва пострадали 397 квартир и 20 частных домов
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Губернатор Московской области Воробьев рассказал о последствиях взрыва в Сергиевом Посаде.
По его словам, власти приняли решение о региональных выплатах пострадавшим и «погибшим».
«Есть решение о специальных региональных выплатах – 2 миллиона рублей – семьям погибших (добавим, что официально, в том числе со слов главы региона, на данный момент известно об одной погибшей — прим. ред.). Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации – по 500 тысяч рублей. Госпитализированным с переломами – по 300 тысяч. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении – по 100 тысяч рублей», — написал губернатор.
По его словам, «тяжелее всего родным и близким погибшей женщины и родственникам тех 8 человек, кто считается пропавшими без вести». Ранее сообщалось о 12 пропавших без вести. В пятницу ТАСС со ссылкой на экстренные службы написал, что установлено местонахождение четырех человек, которые были в списке пропавших. Об их состоянии не сообщается. Всего за медицинской помощью после взрыва обратились 84 человека.
По словам Воробьева, повреждения получили почти четыре сотни квартир. «Пострадали 397 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери – самые разные повреждения <...> От взрыва пострадали 184 автомобиля», — сообщается в телеграм-канале Воробьева.
Власти обещают восстановить «каждую пострадавшую квартиру и дом».
Кроме того, повреждения получила заводская котельная, без горячей воды оставались 12 домов. Дома на время подключили к мобильной котельной. «До начала отопительного сезона рядом с взорванной котельной вместе с "Газпромом" установим блочно-модульные котельные, которые обеспечат теплом и дома, и завод», — заявил глава региона.
Также повреждены две школы и колледж. Власти обещают восстановить эти объекты к первому сентября.
По его словам, власти приняли решение о региональных выплатах пострадавшим и «погибшим».
«Есть решение о специальных региональных выплатах – 2 миллиона рублей – семьям погибших (добавим, что официально, в том числе со слов главы региона, на данный момент известно об одной погибшей — прим. ред.). Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации – по 500 тысяч рублей. Госпитализированным с переломами – по 300 тысяч. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении – по 100 тысяч рублей», — написал губернатор.
По его словам, «тяжелее всего родным и близким погибшей женщины и родственникам тех 8 человек, кто считается пропавшими без вести». Ранее сообщалось о 12 пропавших без вести. В пятницу ТАСС со ссылкой на экстренные службы написал, что установлено местонахождение четырех человек, которые были в списке пропавших. Об их состоянии не сообщается. Всего за медицинской помощью после взрыва обратились 84 человека.
По словам Воробьева, повреждения получили почти четыре сотни квартир. «Пострадали 397 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери – самые разные повреждения <...> От взрыва пострадали 184 автомобиля», — сообщается в телеграм-канале Воробьева.
Власти обещают восстановить «каждую пострадавшую квартиру и дом».
Кроме того, повреждения получила заводская котельная, без горячей воды оставались 12 домов. Дома на время подключили к мобильной котельной. «До начала отопительного сезона рядом с взорванной котельной вместе с "Газпромом" установим блочно-модульные котельные, которые обеспечат теплом и дома, и завод», — заявил глава региона.
Также повреждены две школы и колледж. Власти обещают восстановить эти объекты к первому сентября.
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