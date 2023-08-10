В Коломне неизвестный бросил коктейль Молотова в отдел полиции

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Коломне минувшей ночью неизвестный бросил коктейль Молотова в отдел полиции.По данным телеграм-канала Baza, неизвестный попытался поджечь автомобиль полицейских. РБК пишет, что эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Подтверждаем. Не на территории отдела, это было рядом», — заявили журналистам в главке.Между тем РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщают, что коктейль Молотова бросили именно на территорию отдела полиции.В пресс-службе главка уточнили, что «ничего не сгорело и даже не загорелось», пишет агентство. Злоумышленника ищут.