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В Коломне неизвестный бросил коктейль Молотова в отдел полиции
Фото: Вечерние Ведомости
В Коломне минувшей ночью неизвестный бросил коктейль Молотова в отдел полиции.
По данным телеграм-канала Baza, неизвестный попытался поджечь автомобиль полицейских. РБК пишет, что эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Подтверждаем. Не на территории отдела, это было рядом», — заявили журналистам в главке.
Между тем РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщают, что коктейль Молотова бросили именно на территорию отдела полиции.
В пресс-службе главка уточнили, что «ничего не сгорело и даже не загорелось», пишет агентство. Злоумышленника ищут.
По данным телеграм-канала Baza, неизвестный попытался поджечь автомобиль полицейских. РБК пишет, что эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Подтверждаем. Не на территории отдела, это было рядом», — заявили журналистам в главке.
Между тем РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщают, что коктейль Молотова бросили именно на территорию отдела полиции.
В пресс-службе главка уточнили, что «ничего не сгорело и даже не загорелось», пишет агентство. Злоумышленника ищут.
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