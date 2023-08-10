Возрастное ограничение 18+
Собянин подтвердил сообщения о беспилотнике в Москве
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Мэр Москвы Собянин подтвердил сообщения о беспилотнике.
«Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — говорится в телеграм-канале Собянина.
Ранее в СМИ сообщалось о взрыве в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы. К месту съезжаются бригады скорых и пожарные.
Информацию прокомментировали в Минобороны РФ. В ведомстве заявили о попытке атаки БПЛА по объекту на территории Москвы. «БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в Минобороны.
Аэропорт Внуково на время приостановил работу. Сейчас он работает в штатном режиме.
«Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — говорится в телеграм-канале Собянина.
Ранее в СМИ сообщалось о взрыве в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы. К месту съезжаются бригады скорых и пожарные.
Информацию прокомментировали в Минобороны РФ. В ведомстве заявили о попытке атаки БПЛА по объекту на территории Москвы. «БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в Минобороны.
Аэропорт Внуково на время приостановил работу. Сейчас он работает в штатном режиме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Фестиваль «КиноТеатрум» стартует в Екатеринбурге в субботу
10 августа 2023
10 августа 2023
К концу недели в Свердловской области похолодает
10 августа 2023
10 августа 2023
Теплые, но дождливые выходные ожидаются в Свердловской области
04 августа 2023
04 августа 2023
Свердловчан предупреждают о дождях и грозах до конца недели
03 августа 2023
03 августа 2023