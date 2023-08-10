Возрастное ограничение 18+
Аэропорт Внуково в Москве вновь приостановил работу
Фото: Вечерние Ведомости
Аэропорт Внуково в Москве вновь приостановил работу.
«По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково с 09:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла», — сообщили в аэропорту (цитата по РИА Новости).
Причина приостановки работы не сообщается. Агентство со ссылкой на представителя экстренных служб столицы пишет, что предварительная причина — БПЛА.
Телеграм-канал 112 пишет, что беспилотник якобы был замечен в районе Кубинки. Позже канал написал, что жители Москвы сообщили о звуке взрыва в районе Крылатское. Официальной информации об этом пока нет.
Напомним, в ночь на четверг аэропорт Внуково, а также Домодедово приостанавливали прием и отправление рейсов.
Обновлено. Позже появилась информация о том, что воздушное пространство закрыто также над аэропортом Калуги «из-за угрозы атаки беспилотников», об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя авиавластей.
«По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково с 09:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла», — сообщили в аэропорту (цитата по РИА Новости).
Причина приостановки работы не сообщается. Агентство со ссылкой на представителя экстренных служб столицы пишет, что предварительная причина — БПЛА.
Телеграм-канал 112 пишет, что беспилотник якобы был замечен в районе Кубинки. Позже канал написал, что жители Москвы сообщили о звуке взрыва в районе Крылатское. Официальной информации об этом пока нет.
Напомним, в ночь на четверг аэропорт Внуково, а также Домодедово приостанавливали прием и отправление рейсов.
Обновлено. Позже появилась информация о том, что воздушное пространство закрыто также над аэропортом Калуги «из-за угрозы атаки беспилотников», об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя авиавластей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Майскую прогулку» снова перенесли в Екатеринбурге
03 августа 2023
03 августа 2023
В аэропорту Кольцово почти на сутки задержали рейс в Белоярский
03 августа 2023
03 августа 2023