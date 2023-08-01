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Путин поддержал предложение передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Путин поддержал предложение правительства передать ВТБ контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации.
Об этом он заявил на встрече c председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.
«Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение», — заявил Путин, добавив, что хочет услышать реакцию на этот счет.
«Реакция – спасибо за доверие», — ответил Костин. Он сказал, что для него было «достаточно неожиданно», когда он услышал о передаче в первый раз.
«Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования <...> мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить. Там задач много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные», — сказал Костин.
Добавим, что на фоне этих сообщений акции ВТБ на Московской бирже стали расти.
Об этом он заявил на встрече c председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.
«Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение», — заявил Путин, добавив, что хочет услышать реакцию на этот счет.
«Реакция – спасибо за доверие», — ответил Костин. Он сказал, что для него было «достаточно неожиданно», когда он услышал о передаче в первый раз.
«Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования <...> мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить. Там задач много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные», — сказал Костин.
Добавим, что на фоне этих сообщений акции ВТБ на Московской бирже стали расти.
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