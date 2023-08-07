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В Ливане неизвестные бросили коктейль Молотова у посольства Швеции
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Минувшей ночью в столице Ливана Бейруте неизвестные бросили взрывчатку у входа в здание посольства Швеции.
По сообщениям газеты Expressen, это была «бомба в виде коктейля Молотова».
Взрыва не произошло. Взрывотехники убрали ее с места происшествия. Никто не пострадал.
СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что атака, предположительно, может иметь отношение к акции с сожжением Корана в Швеции.
В МИД Швеции заявили, что для сотрудников усилены меры безопасности.
По сообщениям газеты Expressen, это была «бомба в виде коктейля Молотова».
Взрыва не произошло. Взрывотехники убрали ее с места происшествия. Никто не пострадал.
СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что атака, предположительно, может иметь отношение к акции с сожжением Корана в Швеции.
В МИД Швеции заявили, что для сотрудников усилены меры безопасности.
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