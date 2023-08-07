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В Ливане неизвестные бросили коктейль Молотова у посольства Швеции

15.20 Четверг, 10 августа 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Минувшей ночью в столице Ливана Бейруте неизвестные бросили взрывчатку у входа в здание посольства Швеции.

По сообщениям газеты Expressen, это была «бомба в виде коктейля Молотова».

Взрыва не произошло. Взрывотехники убрали ее с места происшествия. Никто не пострадал.

СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что атака, предположительно, может иметь отношение к акции с сожжением Корана в Швеции.

В МИД Швеции заявили, что для сотрудников усилены меры безопасности.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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