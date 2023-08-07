В Ливане неизвестные бросили коктейль Молотова у посольства Швеции

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в столице Ливана Бейруте неизвестные бросили взрывчатку у входа в здание посольства Швеции.По сообщениям газеты Expressen, это была «бомба в виде коктейля Молотова».Взрыва не произошло. Взрывотехники убрали ее с места происшествия. Никто не пострадал.СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что атака, предположительно, может иметь отношение к акции с сожжением Корана в Швеции.В МИД Швеции заявили, что для сотрудников усилены меры безопасности.