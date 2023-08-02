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СК: после взрыва в Сергиевом Посаде задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс»
Фото: Вечерние Ведомости
После взрыва в Сергиевом Посаде в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс».
Об этом сообщили в СК по региону. В фирме прошли обыски.
«Следователями проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс"», — говорится в сообщении СУ СК по Московской области.
В ведомстве добавили, что назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы с целью установления причин возгорания, а также 60 судебно-медицинских экспертиз. На данный момент в качестве свидетелей допрошены 34 человека.
«Кроме этого, следствию предстоит дать оценку законности нахождения пиротехники и ее составляющих в складском помещении на территории завода», — заявили в СК.
СМИ сообщают о разном количестве пострадавших и пропавших без вести. Ранее ТАСС написал, что до сих пор остается неизвестной судьба 12 человек. Официально СК заявил, что пропавшими без вести числятся девять человек. Одна женщина скончалась в больнице. За медпомощью обратились более 60 человек.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).
Об этом сообщили в СК по региону. В фирме прошли обыски.
«Следователями проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс"», — говорится в сообщении СУ СК по Московской области.
В ведомстве добавили, что назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы с целью установления причин возгорания, а также 60 судебно-медицинских экспертиз. На данный момент в качестве свидетелей допрошены 34 человека.
«Кроме этого, следствию предстоит дать оценку законности нахождения пиротехники и ее составляющих в складском помещении на территории завода», — заявили в СК.
СМИ сообщают о разном количестве пострадавших и пропавших без вести. Ранее ТАСС написал, что до сих пор остается неизвестной судьба 12 человек. Официально СК заявил, что пропавшими без вести числятся девять человек. Одна женщина скончалась в больнице. За медпомощью обратились более 60 человек.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).
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