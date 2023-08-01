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В Махачкале из-за взрыва газа в многоэтажке повреждены около 20 квартир
Фото: Вечерние Ведомости
В Махачкале произошел взрыв газа в жилой многоэтажке по улице Айвазовского. В доме шесть этажей и пять подъездов.
По информации МЧС, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. «Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения», — говорится в сообщении.
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Из дома эвакуировали 150 человек, из них 35 детей. С жителями работают психологи ведомства и медики.
По предварительной информации МЧС, пострадавших нет. На месте частичного обрушения жилого дома работают спасатели.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут, что повреждения получили около 20 квартир.
Обновлено. В Минздраве Дагестана позже сообщили, что при взрыве пострадал один ребенок.
По информации МЧС, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. «Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения», — говорится в сообщении.
.
Из дома эвакуировали 150 человек, из них 35 детей. С жителями работают психологи ведомства и медики.
По предварительной информации МЧС, пострадавших нет. На месте частичного обрушения жилого дома работают спасатели.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут, что повреждения получили около 20 квартир.
Обновлено. В Минздраве Дагестана позже сообщили, что при взрыве пострадал один ребенок.
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