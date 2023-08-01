В Махачкале из-за взрыва газа в многоэтажке повреждены около 20 квартир

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Махачкале произошел взрыв газа в жилой многоэтажке по улице Айвазовского. В доме шесть этажей и пять подъездов.По информации МЧС, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. «Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения», — говорится в сообщении.Из дома эвакуировали 150 человек, из них 35 детей. С жителями работают психологи ведомства и медики.По предварительной информации МЧС, пострадавших нет. На месте частичного обрушения жилого дома работают спасатели.РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут, что повреждения получили около 20 квартир.В Минздраве Дагестана позже сообщили, что при взрыве пострадал один ребенок.