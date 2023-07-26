В Самарской области задержали главу регионального Минздрава

«Работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу»,