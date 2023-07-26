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В Самарской области задержали главу регионального Минздрава
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Самарской области задержали главу регионального министерства здравоохранения Армена Беняна. В кабинетах Минздрава проводят обыски.
Об этом сообщают портал 63.RU и телеграм-канал Baza. По некоторым данным, также был задержан заместитель главы ведомства заместитель Асланбек Майрамукаев, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также прокомментировал ситуацию, отмечая, что ведомству накопился ряд вопросов.
Ранее по поручению самарского губернатора в регионе была создана специальная комиссия, участники которой работали с обращениями местных жителей и проводили проверки в медучреждениях.
Об этом сообщают портал 63.RU и телеграм-канал Baza. По некоторым данным, также был задержан заместитель главы ведомства заместитель Асланбек Майрамукаев, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также прокомментировал ситуацию, отмечая, что ведомству накопился ряд вопросов.
«Работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу»,
– заявил Дмитрий Азаров.
Ранее по поручению самарского губернатора в регионе была создана специальная комиссия, участники которой работали с обращениями местных жителей и проводили проверки в медучреждениях.
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