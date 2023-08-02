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На 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 3 августа, стало известно о смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Она скончалась на 82-м году жизни в больнице, куда поступила с плохим самочувствием.
Ирина Мирошниченко вступила в труппу театра в 1965 году после окончания Школы-студии МХАТ.
«Для многих поколений зрителей Ирина Мирошниченко была любимой актрисой, "звездой" экрана и сцены, эталоном женственности и красоты. Для нас же, её коллег, Ирина Петровна ещё и пример служения сцене и публике, образец верности Художественному театру и просто родной человек»,
– написали на сайте МХАТа.
Ирина Мирошниченко вступила в труппу театра в 1965 году после окончания Школы-студии МХАТ.
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