На 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко





– написали на сайте МХАТа. «Для многих поколений зрителей Ирина Мирошниченко была любимой актрисой, "звездой" экрана и сцены, эталоном женственности и красоты. Для нас же, её коллег, Ирина Петровна ещё и пример служения сцене и публике, образец верности Художественному театру и просто родной человек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 3 августа, стало известно о смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Она скончалась на 82-м году жизни в больнице, куда поступила с плохим самочувствием.Ирина Мирошниченко вступила в труппу театра в 1965 году после окончания Школы-студии МХАТ.