В Анапе задержали подозреваемого в домогательствах к девочкам в детском лагере

– пишут в телеграм-канале.

«Одна из них – третьеклассница – проснулась и увидела мужика на своей кровати, подумала, что ей снится кошмарный сон, и снова заснула. Второй раз подскочила, когда педофил уже начал ее трогать. Девочка закричала»,