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В Анапе задержали подозреваемого в домогательствах к девочкам в детском лагере
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Анапе задержали мужчину, которого подозревают в домогательствах к девочкам, отдыхавшим в детском лагере. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, мужчина сумел пробраться на территорию детского лагеря через забор в слепой зоне камер видеонаблюдения. После этого он проник в спальный корпус девочек, где стал их «трогать». Дети сразу подняли шум, на который прибежали вожатые и охрана. Подозреваемому удалось убежать из лагеря, но вскоре его задержала полиция.
По данным телеграм-канал SHOT, подозреваемый пробрался в детский лагерь ночью, когда все спали. Утверждается, что он заходил во все комнаты, в том числе и к мальчикам, но в качестве своих жертв выбрал девочек 10-12 лет.
По некоторой информации, задержали подозреваемого на территории другого детского лагеря.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, мужчина сумел пробраться на территорию детского лагеря через забор в слепой зоне камер видеонаблюдения. После этого он проник в спальный корпус девочек, где стал их «трогать». Дети сразу подняли шум, на который прибежали вожатые и охрана. Подозреваемому удалось убежать из лагеря, но вскоре его задержала полиция.
По данным телеграм-канал SHOT, подозреваемый пробрался в детский лагерь ночью, когда все спали. Утверждается, что он заходил во все комнаты, в том числе и к мальчикам, но в качестве своих жертв выбрал девочек 10-12 лет.
«Одна из них – третьеклассница – проснулась и увидела мужика на своей кровати, подумала, что ей снится кошмарный сон, и снова заснула. Второй раз подскочила, когда педофил уже начал ее трогать. Девочка закричала»,
– пишут в телеграм-канале.
По некоторой информации, задержали подозреваемого на территории другого детского лагеря.
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