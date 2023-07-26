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СК проверит интервью Собчак с актером Паниным на оправдание терроризма
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Следственный комитет проверит интервью Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным, вышедшее накануне на YouTube, на предмет публичного оправдания терроризма.
Об этом сообщила член Общественной палаты России и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, юристы «Лиги» заметили в видео скриншот публикации актера, после которого на артиста уже возбуждали уголовное дело по факту оправдания терроризма. Отмечается, что ответственность может понести и распространитель данного интервью.
Кроме этого, по ее словам, в опубликованном интервью помимо оправдания терроризма можно найти призывы к различным радикальным действиям, которые озвучивает Алексей Панин, что также «попадает под ряд составов преступлений».
Напомним, что актер был объявлен в розыск.
Об этом сообщила член Общественной палаты России и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, юристы «Лиги» заметили в видео скриншот публикации актера, после которого на артиста уже возбуждали уголовное дело по факту оправдания терроризма. Отмечается, что ответственность может понести и распространитель данного интервью.
«Наличие дисклеймера не является правовым основанием для освобождения от ответственности за распространение незаконной информации»,
– написала в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина.
Кроме этого, по ее словам, в опубликованном интервью помимо оправдания терроризма можно найти призывы к различным радикальным действиям, которые озвучивает Алексей Панин, что также «попадает под ряд составов преступлений».
Напомним, что актер был объявлен в розыск.
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