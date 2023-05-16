Актёр Алексей Панин объявлен в розыск

Карточка розыска с сайта МВД РФ

Владислав Постников © Вечерние ведомости

МВД объявило в розыск актёра Алексея Панина. В базе данных министерства появилась карточка, в которой говорится, что 45-летний Панин разыскивается по статье УК.По какой именно статье возбуждено дело на артиста, не указано, однако в начале месяца у него в квартире прошли обыски по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). ТАСС сообщал, что поводом для обысков стал пост актёра в телеграм-канале о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.Алексей Панин в настоящее время проживает живет в Испании.