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Актёр Алексей Панин объявлен в розыск

12.43 Понедельник, 22 мая 2023
Россия и мир
Фото: wikimedia.org
МВД объявило в розыск актёра Алексея Панина. В базе данных министерства появилась карточка, в которой говорится, что 45-летний Панин разыскивается по статье УК.

По какой именно статье возбуждено дело на артиста, не указано, однако в начале месяца у него в квартире прошли обыски по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). ТАСС сообщал, что поводом для обысков стал пост актёра в телеграм-канале о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Алексей Панин в настоящее время проживает живет в Испании.


Карточка розыска с сайта МВД РФ

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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