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В Амурской области после отдыха в детском лагере умерла малолетняя девочка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Амурской области при странных обстоятельствах скончалась девочка восьми-девяти лет, отдыхавшая в детском лагере. Причины ее смерти выясняются.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, во время отдыха в лагере девочка стала вести себя очень странно. Она не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала. Вожатые не могли не заметить изменения в поведении ребенка и приняли решение отвести подопечную в областную больницу. Однако там понять, что случилось с девочкой, не успели.
Известно, что врачи рассматривали две версии: отравление неизвестным веществом и инфекционное заболевание нервной системы.
По данным «РИА Новости», по факту произошедшего была организована доследственная проверка.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, во время отдыха в лагере девочка стала вести себя очень странно. Она не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала. Вожатые не могли не заметить изменения в поведении ребенка и приняли решение отвести подопечную в областную больницу. Однако там понять, что случилось с девочкой, не успели.
Известно, что врачи рассматривали две версии: отравление неизвестным веществом и инфекционное заболевание нервной системы.
По данным «РИА Новости», по факту произошедшего была организована доследственная проверка.
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