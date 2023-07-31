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В Красноярском крае при крушении частного гидросамолета погибли два человека
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сегодня, 2 августа, в Красноярском крае в Таймырском Долгано-Ненецком районе около 11.00 по местному времени при взлете с реки Дудинка упал частный гидросамолет.
В результате крушения погибли два человека, находившихся на борту. Их смерть подтвердили в МЧС.
Обстоятельства и причины произошедшего еще устанавливаются.
По факту инцидента краевой транспортной прокуратурой организована проверка. На место крушение выезжал норильский транспортный прокурор
В результате крушения погибли два человека, находившихся на борту. Их смерть подтвердили в МЧС.
«Сегодня в 11.18 (крск) поступило сообщение о падении гидроплана на берег реки Дудинка. В результате погибли два человека»,
– говорится в сообщении.
– говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины произошедшего еще устанавливаются.
По факту инцидента краевой транспортной прокуратурой организована проверка. На место крушение выезжал норильский транспортный прокурор
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