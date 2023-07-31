В Красноярском крае при крушении частного гидросамолета погибли два человека

«Сегодня в 11.18 (крск) поступило сообщение о падении гидроплана на берег реки Дудинка. В результате погибли два человека»,



– говорится в сообщении.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости