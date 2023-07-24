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Суд арестовал челябинца, который 14 лет удерживал в своем доме девушку
Фото: Вечерние Ведомости
Суд до 30 сентября арестовал челябинца, который, как считает следствие, 14 лет удерживал в своем доме девушку.
Кроме того, его подозревают в убийстве другой девушки.
Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры.
Ранее в СК было возбуждено уголовное дело о похищении человека. По версии следствия, подозреваемый удерживал девушку в своем доме с осени 2009 года. Она смогла убежать только после того, как ее похититель попал в больницу (это произошло в минувшее воскресенье).
«В Челябинске осенью 2009 года подозреваемый познакомился с девушкой и пригласил ее для совместного времяпровождения в частный дом, в котором проживал, и удерживал ее там вплоть до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали», — говорится в сообщении СК РФ.
Кроме того, позже выяснилось, что подозреваемый может быть причастен к убийству другой девушки, которое произошло еще в 2011 году, заявили в СК.
«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. После совершения преступления мужчина расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома», — сообщает СК РФ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Мужчине было предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Причем в деле есть еще один фигурант — его мать, которой, по данным СК, также предъявлено обвинение в похищении человека. Следователи также ходатайствовали о заключении матери под стражу.
В ведомстве добавили, что мужчина находится под надзором правоохранительных органов в лечебном учреждении.
Кроме того, его подозревают в убийстве другой девушки.
Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры.
Ранее в СК было возбуждено уголовное дело о похищении человека. По версии следствия, подозреваемый удерживал девушку в своем доме с осени 2009 года. Она смогла убежать только после того, как ее похититель попал в больницу (это произошло в минувшее воскресенье).
«В Челябинске осенью 2009 года подозреваемый познакомился с девушкой и пригласил ее для совместного времяпровождения в частный дом, в котором проживал, и удерживал ее там вплоть до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали», — говорится в сообщении СК РФ.
Кроме того, позже выяснилось, что подозреваемый может быть причастен к убийству другой девушки, которое произошло еще в 2011 году, заявили в СК.
«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. После совершения преступления мужчина расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома», — сообщает СК РФ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Мужчине было предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Причем в деле есть еще один фигурант — его мать, которой, по данным СК, также предъявлено обвинение в похищении человека. Следователи также ходатайствовали о заключении матери под стражу.
В ведомстве добавили, что мужчина находится под надзором правоохранительных органов в лечебном учреждении.
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