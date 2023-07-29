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В Люберцах крупный пожар на предприятии по производству шин
Фото: телеграм-канал МЧС РФ
В Люберцах на предприятии по производству резиновых шин горят три ангара.
По информации МЧС, на данный момент пожар локализован на площади 1300 квадратных метров.
«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри ангаров», — сообщает МЧС РФ.
К тушению привлечено 70 человек и 21 единица техники.
На опубликованных кадрах виден столб черного дыма над производственными помещениями. О причине возгорания пока не сообщается.
По информации МЧС, на данный момент пожар локализован на площади 1300 квадратных метров.
«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри ангаров», — сообщает МЧС РФ.
К тушению привлечено 70 человек и 21 единица техники.
На опубликованных кадрах виден столб черного дыма над производственными помещениями. О причине возгорания пока не сообщается.
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