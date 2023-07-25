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В Таганроге произошел мощный взрыв
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Таганроге в пятницу произошел мощный взрыв.
По информации РИА Новости, взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади рядом с музеем. Агентство пишет, что есть пострадавшие. Их количество не уточняется.
В телеграм-каналах сообщают, что взрыв произошел во дворе ресторана «Чехов сад». Сообщается, что под завалами могут находиться люди. На место ЧП прибыли пожарные и скорая. Повреждены машины, в соседних зданиях выбиты стекла.
Глава пресс-службы губернатора Ростовской области сообщила, что власти проверяют информацию, пишет РБК.
Официальной информации от МЧС и властей Ростовской области пока нет.
По информации РИА Новости, взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади рядом с музеем. Агентство пишет, что есть пострадавшие. Их количество не уточняется.
В телеграм-каналах сообщают, что взрыв произошел во дворе ресторана «Чехов сад». Сообщается, что под завалами могут находиться люди. На место ЧП прибыли пожарные и скорая. Повреждены машины, в соседних зданиях выбиты стекла.
Глава пресс-службы губернатора Ростовской области сообщила, что власти проверяют информацию, пишет РБК.
Официальной информации от МЧС и властей Ростовской области пока нет.
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