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Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Путин заявил, что общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составила $23 млрд.
«К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов», — заявил Путин, выступая на саммите «Россия—Африка».
По его словам, Россия выделит странам Африки еще около $90 млн «для развития».
«К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов», — заявил Путин, выступая на саммите «Россия—Африка».
По его словам, Россия выделит странам Африки еще около $90 млн «для развития».
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