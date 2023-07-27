Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Путин заявил, что общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составила $23 млрд.«К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов», — заявил Путин, выступая на саммите «Россия—Африка».По его словам, Россия выделит странам Африки еще около $90 млн «для развития».