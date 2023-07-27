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В России почти вдвое выросли цены на имбирь
Фото: Вечерние Ведомости
В России почти вдвое выросли цены на имбирь.
Причиной стало повышение оптовых цен. Торговые сети связывают это с низким урожаем в Китае (главном поставщике имбиря) и с ростом курса доллара, пишет Forbes.
Сейчас оптовая цена составляет 400–450 рублей за 1 кг имбиря (некоторые оптовики называют цену в 650 рублей за 1 кг). Еще недавно цена не превышала 220-250 рублей за 1 кг, пишет издание.
Оптовые цены отразились на ценниках в рознице. В торговых сетях говорят, что в январе имбирь в магазине стоил 400–420 рублей за 1 кг, в июне — уже 680–700 рублей.
Впрочем, некоторые представители рынка обращают внимание на фактор сезонности: зимой имбирь традиционно дешевле, чем весной-летом, пишет издание.
Причиной стало повышение оптовых цен. Торговые сети связывают это с низким урожаем в Китае (главном поставщике имбиря) и с ростом курса доллара, пишет Forbes.
Сейчас оптовая цена составляет 400–450 рублей за 1 кг имбиря (некоторые оптовики называют цену в 650 рублей за 1 кг). Еще недавно цена не превышала 220-250 рублей за 1 кг, пишет издание.
Оптовые цены отразились на ценниках в рознице. В торговых сетях говорят, что в январе имбирь в магазине стоил 400–420 рублей за 1 кг, в июне — уже 680–700 рублей.
Впрочем, некоторые представители рынка обращают внимание на фактор сезонности: зимой имбирь традиционно дешевле, чем весной-летом, пишет издание.
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