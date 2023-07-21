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В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Госдуму внесен законопроект, который ужесточает наказание за «мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп».
Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей.
Так, за получение взятки или коммерческий подкуп в пределах этой суммы предлагается лишать свободы на срок от трех до четырех лет. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев («ЕР»).
Кроме того, законопроект предлагает конфискацию имущества у тех, кто совершит такие преступления. «По действующему законодательству она не предусмотрена, однако ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим», — пишет депутат.
Также законопроект вводит новые квалифицирующие признаки, такие как «вымогательство», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и «заведомая незаконность действия (бездействия)».
Депутат считает, что «низовая коррупция» открывает путь к многомиллиардным взяткам и приобретает характер «криминального бизнеса».
«Кроме огромной общественной опасности, которую несет в себе такая коррупция, создавая у нечистых на руку чиновников иллюзию вседозволенности и открывая тем самым путь к многомиллиардным взяткам, зачастую такие преступления приобретают характер криминального бизнеса. Отдельные лица, нередко объединенные в организованную группу, методом регулярных поборов набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками», — пишет депутат.
По его словам, правоприменительная практика с 2016 года показывает рост таких преступлений. «Например, доля мелких взяток составила в 2021 г. пятую часть всех коррупционных преступлений», — обращает внимание депутат.
Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей.
Так, за получение взятки или коммерческий подкуп в пределах этой суммы предлагается лишать свободы на срок от трех до четырех лет. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев («ЕР»).
Кроме того, законопроект предлагает конфискацию имущества у тех, кто совершит такие преступления. «По действующему законодательству она не предусмотрена, однако ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим», — пишет депутат.
Также законопроект вводит новые квалифицирующие признаки, такие как «вымогательство», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и «заведомая незаконность действия (бездействия)».
Депутат считает, что «низовая коррупция» открывает путь к многомиллиардным взяткам и приобретает характер «криминального бизнеса».
«Кроме огромной общественной опасности, которую несет в себе такая коррупция, создавая у нечистых на руку чиновников иллюзию вседозволенности и открывая тем самым путь к многомиллиардным взяткам, зачастую такие преступления приобретают характер криминального бизнеса. Отдельные лица, нередко объединенные в организованную группу, методом регулярных поборов набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками», — пишет депутат.
По его словам, правоприменительная практика с 2016 года показывает рост таких преступлений. «Например, доля мелких взяток составила в 2021 г. пятую часть всех коррупционных преступлений», — обращает внимание депутат.
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