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Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
Фото: Вечерние Ведомости
Власти Таиланда заявили, что за первую половину текущего года в страну приехали 791 574 российских туриста.
Это на 1000% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Bloomberg со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда.
Сообщается, что больше половины из этого числа российских туристов прибыли в аэропорт острова Пхукет. В Туристической ассоциации Пхукета отметили, что Россия оказалась главным источником туристов в этом году.
Данных о том, сколько приезжих намерены оформлять долгосрочное пребывание в стране, не приводится. Между тем, издание со ссылкой на агентства недвижимости пишет, что россияне стали самыми активными покупателями недвижимости в Таиланде среди иностранцев. Так, количество вилл, проданных в Таиланде в прошлом году, выросло на 82% — до 338, около половины приобрели россияне.
Также издание отмечает, что в Таиланде стали чаще использовать русский язык в общественных местах — объявления в аэропорту, вывески и названия магазинов и т.п. Кроме того, владельцы кафе добавили в меню борщ, блины и другие традиционные для русской кухни блюда.
Это на 1000% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Bloomberg со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда.
Сообщается, что больше половины из этого числа российских туристов прибыли в аэропорт острова Пхукет. В Туристической ассоциации Пхукета отметили, что Россия оказалась главным источником туристов в этом году.
Данных о том, сколько приезжих намерены оформлять долгосрочное пребывание в стране, не приводится. Между тем, издание со ссылкой на агентства недвижимости пишет, что россияне стали самыми активными покупателями недвижимости в Таиланде среди иностранцев. Так, количество вилл, проданных в Таиланде в прошлом году, выросло на 82% — до 338, около половины приобрели россияне.
Также издание отмечает, что в Таиланде стали чаще использовать русский язык в общественных местах — объявления в аэропорту, вывески и названия магазинов и т.п. Кроме того, владельцы кафе добавили в меню борщ, блины и другие традиционные для русской кухни блюда.
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