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Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Судья Арбитражного суда Москвы в отставке Елена Кондрат получила девять лет колонии общего режима, ее обвинили в посредничестве во взяточничестве.
Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 20-ти кратной суммы взятки — 77 964 000 рублей, сообщает прокуратура Москвы. Также бывшая судья лишена права занимать должности в судебной системе и системе правоохранительных органов на пять лет.
По версии следствия, в 2020 году к судье обратились некие лица и заявили, что готовы заплатить 50 тысяч долларов за «нужное решение». Решение касалось «непривлечения к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц».
Это дело находилось в производстве у коллеги судьи. Как сообщает прокуратура, судья лично и по телефону убеждала свою коллегу за предлагаемые деньги вынести нужное решение. Но коллега обратилась в правоохранительные органы. В итоге деньги были переданы «под контролем оперативных служб», сообщает прокуратура.
Добавим, что гособвинение просило 11,5 лет. Адвокат судьи заявил, что защита будет обжаловать приговор, который был вынесен якобы «при больших процессуальных нарушениях», пишут РИА Новости.
По данным агентства, Кондрат вину не признала и настаивала, что в отношении нее была «совершена провокация».
Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 20-ти кратной суммы взятки — 77 964 000 рублей, сообщает прокуратура Москвы. Также бывшая судья лишена права занимать должности в судебной системе и системе правоохранительных органов на пять лет.
По версии следствия, в 2020 году к судье обратились некие лица и заявили, что готовы заплатить 50 тысяч долларов за «нужное решение». Решение касалось «непривлечения к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц».
Это дело находилось в производстве у коллеги судьи. Как сообщает прокуратура, судья лично и по телефону убеждала свою коллегу за предлагаемые деньги вынести нужное решение. Но коллега обратилась в правоохранительные органы. В итоге деньги были переданы «под контролем оперативных служб», сообщает прокуратура.
Добавим, что гособвинение просило 11,5 лет. Адвокат судьи заявил, что защита будет обжаловать приговор, который был вынесен якобы «при больших процессуальных нарушениях», пишут РИА Новости.
По данным агентства, Кондрат вину не признала и настаивала, что в отношении нее была «совершена провокация».
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