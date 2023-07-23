Путин заявил, что Россия бесплатно предоставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Путин заявил, что Россия готова бесплатно предоставить зерно странам Африки «уже в ближайшие месяцы».По его словам, африканским странам предоставят по 25-50 тысяч тонн зерна.«Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — заявил Путин, выступая на саммите «Россия—Африка» в Санкт-Петербурге.Его слова сопровождались аплодисментами в зале.