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Путин заявил, что Россия бесплатно предоставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Путин заявил, что Россия готова бесплатно предоставить зерно странам Африки «уже в ближайшие месяцы».
По его словам, африканским странам предоставят по 25-50 тысяч тонн зерна.
«Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — заявил Путин, выступая на саммите «Россия—Африка» в Санкт-Петербурге.
Его слова сопровождались аплодисментами в зале.
По его словам, африканским странам предоставят по 25-50 тысяч тонн зерна.
«Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — заявил Путин, выступая на саммите «Россия—Африка» в Санкт-Петербурге.
Его слова сопровождались аплодисментами в зале.
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