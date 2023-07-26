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Военные удерживают свергнутого президента Нигера в его резиденции
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается военными в резиденции.
Об этом в интервью телеканалу France24 заявил министр иностранных дел Нигера. Он утверждает, что с президентом все в порядке.
Ранее Базум в своих соцсетях обратился к жителям и выразил уверенность, что все достижения, «завоеванные с таким трудом», будут сохранены. Об этом, по его словам, позаботятся все граждане Нигера, «любящие демократию и свободу».
Минувшей ночью в Нигере военные объявили о госперевороте в стране. В эфире национального телевидения они заявили о свержении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа.
В ООН выступили с заявлением по поводу ситуации и призвали освободить президента.
Добавим, что сегодня в Санкт-Петербурге открылся саммит «Россия – Африка». Пресс-секретарь Кремля Песков заявил журналистам, что на полях саммита обсуждается ситуация в Нигере. Он отметил, что «невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте».
Об этом в интервью телеканалу France24 заявил министр иностранных дел Нигера. Он утверждает, что с президентом все в порядке.
Ранее Базум в своих соцсетях обратился к жителям и выразил уверенность, что все достижения, «завоеванные с таким трудом», будут сохранены. Об этом, по его словам, позаботятся все граждане Нигера, «любящие демократию и свободу».
Минувшей ночью в Нигере военные объявили о госперевороте в стране. В эфире национального телевидения они заявили о свержении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа.
В ООН выступили с заявлением по поводу ситуации и призвали освободить президента.
Добавим, что сегодня в Санкт-Петербурге открылся саммит «Россия – Африка». Пресс-секретарь Кремля Песков заявил журналистам, что на полях саммита обсуждается ситуация в Нигере. Он отметил, что «невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте».
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