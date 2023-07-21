В Ингушетии хотят ввести запрет на бракосочетание без справок об отсутствии ВИЧ





приводят слова Махмуд-Али Калиматова в его пресс-службе. «Думаю, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе. Ожидаем, что нашу инициативу поддержат общественность и духовенство. Здоровая семья – здоровая нация»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С сентября текущего года в Ингушетии могут запретить вступать в брак без справок, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости. Проработать соответствующий вопрос поручил глава республики Махмуд-Али Калиматов.Отмечается, что подлинность медицинских справок намерены тщательно проверять.Кроме этого, власти рассматривают возможность ввести штрафы за развод из-за наркотиков. Предлагается штрафовать родителей жениха, если они скрыли от родственников невесты сведения о наркозависимости сына и других тяжелых заболеваниях.