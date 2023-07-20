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На станции в Рязанской области задымились несколько вагонов с серой
Фото: Вечерние Ведомости
На железнодорожной станции Сасово в Рязанской области задымились вагоны с серой.
В телеграм-канале Московской железной дороги заявили, что произошло «парение серы». При этом в МЖД добавили, что «для ликвидации последствий инцидента был привлечён пожарный поезд».
«Сегодня в 07:00 в нескольких вагонах на станции Сасово Рязанской области произошло парение груза (сера). Парение серы в нескольких вагонах на станции Сасово устранено», — говорится в сообщении.
МЖД заявляет, что информация о пострадавших уточняется.
Между тем, по данным телеграм-канала «База», парами серы якобы отравился сотрудник РЖД, его госпитализировали в ближайшую больницу. Канал утверждает, что сначала задымились четыре вагона, а затем произошло возгорание.
Также поступают противоречивые данные об эвакуации людей. «База» пишет, что якобы «из-за пожара эвакуировали всех пассажиров с вокзала, а также жителей ближайших домов». По данным МЖД, эвакуация пассажиров на вокзале не проводилась.
Сообщается, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.
Кроме того, как утверждается в сообщении МЖД, нет угрозы экологии.
В телеграм-канале Московской железной дороги заявили, что произошло «парение серы». При этом в МЖД добавили, что «для ликвидации последствий инцидента был привлечён пожарный поезд».
«Сегодня в 07:00 в нескольких вагонах на станции Сасово Рязанской области произошло парение груза (сера). Парение серы в нескольких вагонах на станции Сасово устранено», — говорится в сообщении.
МЖД заявляет, что информация о пострадавших уточняется.
Между тем, по данным телеграм-канала «База», парами серы якобы отравился сотрудник РЖД, его госпитализировали в ближайшую больницу. Канал утверждает, что сначала задымились четыре вагона, а затем произошло возгорание.
Также поступают противоречивые данные об эвакуации людей. «База» пишет, что якобы «из-за пожара эвакуировали всех пассажиров с вокзала, а также жителей ближайших домов». По данным МЖД, эвакуация пассажиров на вокзале не проводилась.
Сообщается, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.
Кроме того, как утверждается в сообщении МЖД, нет угрозы экологии.
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