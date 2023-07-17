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Генпрокуратура признала «Дождь»* нежелательной организацией в России
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Телеканал «Дождь»* признан нежелательной организацией в России.
Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
«По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды», — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве отмечают, что эти организации созданы «иностранной журналисткой Н. Синдеевой**, имеющей российское гражданство (признана иностранным агентом)» после того, как ГП и РКН ограничили доступ к сайту, телеканалу и страницам в соцсетях телеканала «Дождь»*. Ограничения были введены, как указано в сообщении, за «систематические нарушения законов о СМИ и об информации».
В релизе ведомства сообщается, что эти организации «распространяют материалы экстремистских и террористических организаций и иностранных агентов», «на регулярной основе публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций». Как утверждается в сообщении ведомства, указанные организации «дискредитируют органы государственной власти» РФ, правоохранительные органы, помогают «иностранным агентам», а также «распространяют недостоверные сведения» о событиях в Украине.
В Генпрокуратуре заявляют, что «финансирование организаций осуществляет признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober»***.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов
***Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
«По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды», — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве отмечают, что эти организации созданы «иностранной журналисткой Н. Синдеевой**, имеющей российское гражданство (признана иностранным агентом)» после того, как ГП и РКН ограничили доступ к сайту, телеканалу и страницам в соцсетях телеканала «Дождь»*. Ограничения были введены, как указано в сообщении, за «систематические нарушения законов о СМИ и об информации».
В релизе ведомства сообщается, что эти организации «распространяют материалы экстремистских и террористических организаций и иностранных агентов», «на регулярной основе публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций». Как утверждается в сообщении ведомства, указанные организации «дискредитируют органы государственной власти» РФ, правоохранительные органы, помогают «иностранным агентам», а также «распространяют недостоверные сведения» о событиях в Украине.
В Генпрокуратуре заявляют, что «финансирование организаций осуществляет признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober»***.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов
***Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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