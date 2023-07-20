ГД приняла поправку о призывном возрасте с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Дума приняла поправку о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года.Депутаты проголосовали против поправки о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года.Закон о повышении призывного возраста до 30 лет принят в окончательном третьем чтении.Глава думского комитета по обороне Картаполов заявил, что граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, «не попадут под действие новых норм о призывном возрасте».