Возрастное ограничение 18+
ГД приняла поправку о призывном возрасте с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Дума приняла поправку о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года.
Депутаты проголосовали против поправки о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года.
Закон о повышении призывного возраста до 30 лет принят в окончательном третьем чтении.
Глава думского комитета по обороне Картаполов заявил, что граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, «не попадут под действие новых норм о призывном возрасте».
Депутаты проголосовали против поправки о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года.
Закон о повышении призывного возраста до 30 лет принят в окончательном третьем чтении.
Глава думского комитета по обороне Картаполов заявил, что граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, «не попадут под действие новых норм о призывном возрасте».
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