ВТБ предупредил россиян о новом виде мошенничества





– рассказали в пресс-службе банка. «Злоумышленники сообщают о наборе группы в нескольких сотен человек, которым обещают доходность до 360 тысяч рублей в месяц за обзоры товаров в интернет-магазинах. На самом деле, общение с такими "работодателями" может привести к потере денежных средств»,





– объяснили представители банка. «Чем больше жертва вкладывает собственных средств, тем больше обещают доходность. Но вывести "заработанные" деньги у «жертвы» уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

ВТБ зафиксировал новый вид мошенничества. По данным банка злоумышленники рассылают сообщения, в которых предлагают зарабатывать деньги за просмотры интернет-магазинов.По словам специалистов ВТБ, новый вид мошенничества работает по принципу пирамиды. Нового сотрудника просят внести на счет «работодателя» небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться после просмотров товаров в интернет-магазинах.Аналогичное сообщение пришло корреспонденту «Вечерних ведомостей» в WhatsApp (относится к Meta*).