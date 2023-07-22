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ВТБ предупредил россиян о новом виде мошенничества
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
ВТБ зафиксировал новый вид мошенничества. По данным банка злоумышленники рассылают сообщения, в которых предлагают зарабатывать деньги за просмотры интернет-магазинов.
По словам специалистов ВТБ, новый вид мошенничества работает по принципу пирамиды. Нового сотрудника просят внести на счет «работодателя» небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться после просмотров товаров в интернет-магазинах.
Аналогичное сообщение пришло корреспонденту «Вечерних ведомостей» в WhatsApp (относится к Meta*).
*Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена.
«Злоумышленники сообщают о наборе группы в нескольких сотен человек, которым обещают доходность до 360 тысяч рублей в месяц за обзоры товаров в интернет-магазинах. На самом деле, общение с такими "работодателями" может привести к потере денежных средств»,
– рассказали в пресс-службе банка.
По словам специалистов ВТБ, новый вид мошенничества работает по принципу пирамиды. Нового сотрудника просят внести на счет «работодателя» небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться после просмотров товаров в интернет-магазинах.
«Чем больше жертва вкладывает собственных средств, тем больше обещают доходность. Но вывести "заработанные" деньги у «жертвы» уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства»,
– объяснили представители банка.
Аналогичное сообщение пришло корреспонденту «Вечерних ведомостей» в WhatsApp (относится к Meta*).
*Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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