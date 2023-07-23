Возрастное ограничение 18+
Матвиенко считает, что сенаторы одобрят повышение призывного возраста
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что сенаторы одобрят поправку о повышении призывного возраста до 30 лет, пишет ТАСС.
Она также заявила, что не находит причин для излишней резонансности вокруг закона о призывном возрасте, так как срок службы остается в один год.
Напомним, что, согласно изменениям в законопроекте, с 1 января 2024 года призывной возраст будет расширен до границ в 18-30 лет. Поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает.
Она также заявила, что не находит причин для излишней резонансности вокруг закона о призывном возрасте, так как срок службы остается в один год.
Напомним, что, согласно изменениям в законопроекте, с 1 января 2024 года призывной возраст будет расширен до границ в 18-30 лет. Поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает.
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