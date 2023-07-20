Возрастное ограничение 18+
По новым поправкам призывной возраст в России увеличится до 30 лет
Соглано очередным поправкам в законопроект Госдумы о повышении призывного возраста, нижняя планка останется 18 лет, а верхняя возрастет до 30. При этом вступит в силу этот законопроект в случае его принятия уже через полгода – в начале 2024.
При этом подчеркивается, что никакого переходного периода не будет, то есть с января 2024 года просто начнут призывать людей до 30 лет.
Кроме того, анонсированы еще и аткие поправки:
– Регионы по решению президента в период военного положения и мобилизации смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам;
– Срочникам разрешается заключать над год контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении;
– Специализированные предприятия для обеспечения безопасности и борьбы с диверсантами смогут получать стрелковое оружие.
Законопроект пока не принят.
При этом подчеркивается, что никакого переходного периода не будет, то есть с января 2024 года просто начнут призывать людей до 30 лет.
Кроме того, анонсированы еще и аткие поправки:
– Регионы по решению президента в период военного положения и мобилизации смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам;
– Срочникам разрешается заключать над год контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении;
– Специализированные предприятия для обеспечения безопасности и борьбы с диверсантами смогут получать стрелковое оружие.
Законопроект пока не принят.
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