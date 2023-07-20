По новым поправкам призывной возраст в России увеличится до 30 лет

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Соглано очередным поправкам в законопроект Госдумы о повышении призывного возраста, нижняя планка останется 18 лет, а верхняя возрастет до 30. При этом вступит в силу этот законопроект в случае его принятия уже через полгода – в начале 2024.При этом подчеркивается, что никакого переходного периода не будет, то есть с января 2024 года просто начнут призывать людей до 30 лет.Кроме того, анонсированы еще и аткие поправки:– Регионы по решению президента в период военного положения и мобилизации смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам;– Срочникам разрешается заключать над год контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении;– Специализированные предприятия для обеспечения безопасности и борьбы с диверсантами смогут получать стрелковое оружие.Законопроект пока не принят.