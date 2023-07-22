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В Кисловодске стена обрушилась на несколько припаркованных машин
Фото: телеграм-канал Евгения Моисеева
В Кисловодске несколько припаркованных машин получили серьезные повреждения в результате обвала стены.
Судя по опубликованным кадрам, одна из машин, белые «Жигули», оказалась полностью засыпана кусками бетона, камнями и землей. На капот и лобовое стекло другого автомобиля упал огромный кусок бетона с торчащей арматурой. Всего, судя по видео, повреждения получили четыре машины.
Кроме того, разрушена газовая труба.
«Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске на Промышленной 4Е. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП», — сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев. По его данным, обвалилась новая подпорная стена, которую «строили над старой».
К счастью, никто не пострадал.
Накануне глава города сообщил, что после сильных ливней в Кисловодске повреждения получил мост. «Фрагмент моста, ведущего к поселку Зеленогорскому, отошёл от основного бетонного полотна дороги и просел», — говорится в телеграм-канале Моисеева.
Он добавил, что это единственная асфальтированная дорога в посёлок Зеленогорский.
Судя по опубликованным кадрам, одна из машин, белые «Жигули», оказалась полностью засыпана кусками бетона, камнями и землей. На капот и лобовое стекло другого автомобиля упал огромный кусок бетона с торчащей арматурой. Всего, судя по видео, повреждения получили четыре машины.
Кроме того, разрушена газовая труба.
«Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске на Промышленной 4Е. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП», — сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев. По его данным, обвалилась новая подпорная стена, которую «строили над старой».
К счастью, никто не пострадал.
Накануне глава города сообщил, что после сильных ливней в Кисловодске повреждения получил мост. «Фрагмент моста, ведущего к поселку Зеленогорскому, отошёл от основного бетонного полотна дороги и просел», — говорится в телеграм-канале Моисеева.
Он добавил, что это единственная асфальтированная дорога в посёлок Зеленогорский.
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