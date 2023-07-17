Возрастное ограничение 18+
Три сенатора сняли свои фамилии с законопроекта о лишении гражданства РФ по рождению
Фото: Вечерние Ведомости
Трое из четырех сенаторов сняли свои фамилии с законопроекта, который предлагает лишать гражданства РФ по рождению.
Судя по базе на сайте Госдумы, свои подписи отозвали сенаторы Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин. Это произошло 22 июля.
«Снятие инициатором своей фамилии с законопроекта», — отмечается в базе. В прикрепленном файле авторы инициативы уведомляют спикера ГД Володина об отзыве подписи. «Настоящим письмом отзываю свою подпись под внесенным 21 июля 2023 года в Государственную Думу законопроектом № 407652-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"» (подпись автора).
Законопроект, который в некоторых случаях предлагает лишать гражданства РФ по рождению, был внесен в Госдуму 21 июля.
Авторы инициативы напомнили, что по недавно принятому закону в России существенно расширяется перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства. «Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму», — говорится в пояснительной записке.
Авторы предложили «распространить в указанных случаях прекращение гражданства в том числе и на лиц, которые приобрели гражданство по рождению».
Позже законопроект был раскритикован другими сенаторами. «Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу ещё раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьёзное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», — написал ранее сенатор Клишас.
После отзыва подписей он заявил, что «здравый смысл победил». «Инициаторы законопроекта о лишении гражданства, идущего против Конституции РФ, после массовой критики общества и коллег, отзывают свои подписи. Здравый смысл победил», — написал Клишас в понедельник.
Сейчас в думской базе под законопроектом числится подпись только одного из авторов инициативы — сенатора Сергея Цекова. Он заявил, что «не собирается отзывать проект», пишут РИА Новости.
Напомним, изначально законопроект внесли четыре сенатора РФ —
Сергей Цеков (представитель Крыма),
Ольга Бас (представитель ЛНР),
Екатерина Алтабаева (представитель Севастополя),
Сергей Колбин (представитель Севастополя).
Судя по базе на сайте Госдумы, свои подписи отозвали сенаторы Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин. Это произошло 22 июля.
«Снятие инициатором своей фамилии с законопроекта», — отмечается в базе. В прикрепленном файле авторы инициативы уведомляют спикера ГД Володина об отзыве подписи. «Настоящим письмом отзываю свою подпись под внесенным 21 июля 2023 года в Государственную Думу законопроектом № 407652-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"» (подпись автора).
Законопроект, который в некоторых случаях предлагает лишать гражданства РФ по рождению, был внесен в Госдуму 21 июля.
Авторы инициативы напомнили, что по недавно принятому закону в России существенно расширяется перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства. «Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму», — говорится в пояснительной записке.
Авторы предложили «распространить в указанных случаях прекращение гражданства в том числе и на лиц, которые приобрели гражданство по рождению».
Позже законопроект был раскритикован другими сенаторами. «Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу ещё раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьёзное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», — написал ранее сенатор Клишас.
После отзыва подписей он заявил, что «здравый смысл победил». «Инициаторы законопроекта о лишении гражданства, идущего против Конституции РФ, после массовой критики общества и коллег, отзывают свои подписи. Здравый смысл победил», — написал Клишас в понедельник.
Сейчас в думской базе под законопроектом числится подпись только одного из авторов инициативы — сенатора Сергея Цекова. Он заявил, что «не собирается отзывать проект», пишут РИА Новости.
Напомним, изначально законопроект внесли четыре сенатора РФ —
Сергей Цеков (представитель Крыма),
Ольга Бас (представитель ЛНР),
Екатерина Алтабаева (представитель Севастополя),
Сергей Колбин (представитель Севастополя).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Молодая екатеринбурженка погибла в горах Алтая
17 июля 2023
17 июля 2023