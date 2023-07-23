Возрастное ограничение 18+
В Дагестане по делу об издевательствах над пожилым пациентом арестована санитарка
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Дагестане по делу об издевательствах над пожилым пациентом арестована санитарка психоневрологического диспансера.
«В отношении санитарки мужского отделения Республиканского психоневрологического диспансера судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СК по региону (цитата по РИА Новости).
Уголовное дело было возбуждено после публикации в интернете видео, на котором медперсонал психоневрологического интерната издевается над пожилым пациентом. На опубликованном в соцсетях видео одна из сотрудниц накрывает голову пожилого мужчины подушкой и удерживает, при этом пациент привязан к кровати. Вторая сотрудница смеется за кадром.
Позже в региональном СК объявили о проверке. В пятницу СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Истязание». По данным регионального Минздрава, две сотрудницы младшего медперсонала были уволены.
Добавим, что на прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Поправки в том числе предполагают отказ от независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ).
Законопроект был внесен правительством в феврале 2021 года и вызвал резкую критику со стороны правозащитных организаций.
«В отношении санитарки мужского отделения Республиканского психоневрологического диспансера судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СК по региону (цитата по РИА Новости).
Уголовное дело было возбуждено после публикации в интернете видео, на котором медперсонал психоневрологического интерната издевается над пожилым пациентом. На опубликованном в соцсетях видео одна из сотрудниц накрывает голову пожилого мужчины подушкой и удерживает, при этом пациент привязан к кровати. Вторая сотрудница смеется за кадром.
Позже в региональном СК объявили о проверке. В пятницу СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Истязание». По данным регионального Минздрава, две сотрудницы младшего медперсонала были уволены.
Добавим, что на прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Поправки в том числе предполагают отказ от независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ).
Законопроект был внесен правительством в феврале 2021 года и вызвал резкую критику со стороны правозащитных организаций.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге из автобуса пытались выгнать пожилого мужчину из-за отсутствия пенсионного
23 июля 2023
23 июля 2023