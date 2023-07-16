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В Дагестане медперсонал издевался над пожилым пациентом и снимал на видео
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Дагестане возбуждено уголовное дело после публикации в интернете видео, на котором медперсонал психоневрологического интерната издевается над пожилым пациентом.
На опубликованном в соцсетях видео одна из сотрудниц накрывает голову пожилого мужчины подушкой и удерживает, при этом пациент привязан к кровати. Вторая сотрудница смеется за кадром.
Накануне в региональном СК заявили о проверке. В пятницу СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Истязание».
«Председатель СК запросил доклад о происшествии с пациентом психоневрологического интерната в Дагестане. В СМИ и социальных медиа получил распространение видеоролик, на котором медицинский персонал психоневрологического интерната Махачкалы совершает противоправные действия в отношении пожилого пациента, снимая происходящее на камеру», — говорится в сообщении СК РФ.
В местных СМИ ранее появилась информация со ссылкой на региональный Минздрав о том, что по результатам служебной проверки две сотрудницы младшего медперсонала были уволены.
Добавим, что накануне Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Поправки в том числе предполагают отказ от независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ).
Законопроект был внесен правительством в феврале 2021 года и вызвал резкую критику со стороны правозащитных организаций.
На опубликованном в соцсетях видео одна из сотрудниц накрывает голову пожилого мужчины подушкой и удерживает, при этом пациент привязан к кровати. Вторая сотрудница смеется за кадром.
Накануне в региональном СК заявили о проверке. В пятницу СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Истязание».
«Председатель СК запросил доклад о происшествии с пациентом психоневрологического интерната в Дагестане. В СМИ и социальных медиа получил распространение видеоролик, на котором медицинский персонал психоневрологического интерната Махачкалы совершает противоправные действия в отношении пожилого пациента, снимая происходящее на камеру», — говорится в сообщении СК РФ.
В местных СМИ ранее появилась информация со ссылкой на региональный Минздрав о том, что по результатам служебной проверки две сотрудницы младшего медперсонала были уволены.
Добавим, что накануне Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Поправки в том числе предполагают отказ от независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ).
Законопроект был внесен правительством в феврале 2021 года и вызвал резкую критику со стороны правозащитных организаций.
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