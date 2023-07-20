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Исследование: россиян тревожат диверсии и нашествие вредителей

13.13 Понедельник, 24 июля 2023
Медведка, которая считается «универсальным вредителем» в сельском хозяйстве. Фото: Вечерние Ведомости.
Аналитики выяснили, какие события больше всего тревожили россиян во втором квартале этого года.

Главным источником тревоги для россиян остается диверсионная деятельность на территории РФ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Национального индекса тревожностей. КРОС». Причем, эта тревожность становится лидером рейтинга КРОС уже второй квартал подряд. Этому способствовали такие события, как взрыв в Санкт-Петербурге 2 апреля, попытка атаки БПЛА на Кремль 3 мая, покушение на Прилепина, атаки дронов в Крыму, Подмосковье и приграничных территориях и т.п.

На втором месте по суммарному индексу тревожности оказался «мятеж ЧВК». Тройку основных страхов замкнули стихийные бедствия — пожары и наводнения.

Далее следуют тревожности, связанные с «украинским контрнаступлением», ядерной угрозой, пищевыми и алкогольными отравлениями, вопросами призыва и мобилизации, нападениями бродячих собак, «нашествием непарного шелкопряда и других вредителей», а также с ущемлением российского спорта на международной арене, пишет издание.

Добавим, что аналитики ранжируют страхи россиян на основе анализа новостей СМИ («медиаиндекс»), а также постов и комментариев в соцсетях («соцмедиаиндекс»). Суммарный индекс тревожности показывает в целом масштаб «информационной волны» той или иной темы, а так называемый индекс «приживаемости» показывает, насколько сильно тема взволновала рядовых интернет-пользователей.

Так, лидером рейтинга по индексу «приживаемости» стали «мятеж ЧВК» и нашествие непарного шелкопряда на различные регионы страны (напомним, в конце июня жители нескольких регионов России жаловались в социальных сетях на нашествие непарного шелкопряда на огороды, сады и парки).

Ранее ВЦИОМ назвал самые распространенные фобии среди россиян — это страх высоты, змей и воды. Меньше всего россияне боятся клоунов.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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