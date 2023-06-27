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ВЦИОМ назвал самые распространенные фобии у россиян
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Самые распространенные фобии среди россиян — страх высоты, змей и воды, выяснил ВЦИОМ. Меньше всего россияне боятся клоунов.
Опрошенным предложили выбрать из списка, в котором были перечислены наиболее распространенные фобии.
Рейтинг страхов выглядит так:
страх высоты (акрофобия) — его назвали 30%;
боязнь змей (офидиофобия) — 28%;
боязнь водных пространств и глубины (аквафобия) — 24%;
боязнь стоматологов (дентофобия) — 18%;
боязнь насекомых (энтомофобия) — 18%;
боязнь пауков (арахнофобия) — 18%;
боязнь замкнутых пространств (клаустрофобия) — 12%;
страх перед микроорганизмами, бактериями, вирусами (верминофобия) — 12%;
страх публичных выступлений (глоссофобия) — 11%;
страх перелетов на самолете (аэрофобия) — 10%;
боязнь грома и молнии (бронтофобия) — 9%;
боязнь толпы (демофобия) — 9%;
страх вида крови (гемофобия) — 8%;
боязнь темноты (никтофобия) — 5%;
боязнь клоунов (коулрофобия) — 3%.
Также россияне могли назвать свои варианты фобий (от 2% до 0,2%): это мыши, куклы, бог, собаки, война, огонь, смерть и болезни, другие люди, бедность и голод, одиночество, скорость, птицы, природные катаклизмы и другое, говорится в исследовании.
Любопытно, что страх перед стоматологами — единственный из списка, который мужчины испытывают чаще, чем женщины: 21% vs. 16%.
Также социологи выяснили интересную деталь о тех, кто страдает энтомофобией и арахнофобией: чем выше уровень образования, тем чаще опрошенные боятся насекомых и пауков.
Опрошенным предложили выбрать из списка, в котором были перечислены наиболее распространенные фобии.
Рейтинг страхов выглядит так:
страх высоты (акрофобия) — его назвали 30%;
боязнь змей (офидиофобия) — 28%;
боязнь водных пространств и глубины (аквафобия) — 24%;
боязнь стоматологов (дентофобия) — 18%;
боязнь насекомых (энтомофобия) — 18%;
боязнь пауков (арахнофобия) — 18%;
боязнь замкнутых пространств (клаустрофобия) — 12%;
страх перед микроорганизмами, бактериями, вирусами (верминофобия) — 12%;
страх публичных выступлений (глоссофобия) — 11%;
страх перелетов на самолете (аэрофобия) — 10%;
боязнь грома и молнии (бронтофобия) — 9%;
боязнь толпы (демофобия) — 9%;
страх вида крови (гемофобия) — 8%;
боязнь темноты (никтофобия) — 5%;
боязнь клоунов (коулрофобия) — 3%.
Также россияне могли назвать свои варианты фобий (от 2% до 0,2%): это мыши, куклы, бог, собаки, война, огонь, смерть и болезни, другие люди, бедность и голод, одиночество, скорость, птицы, природные катаклизмы и другое, говорится в исследовании.
Любопытно, что страх перед стоматологами — единственный из списка, который мужчины испытывают чаще, чем женщины: 21% vs. 16%.
Также социологи выяснили интересную деталь о тех, кто страдает энтомофобией и арахнофобией: чем выше уровень образования, тем чаще опрошенные боятся насекомых и пауков.
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