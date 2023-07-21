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В Москве после гибели людей в ТЦ задержан главный инженер частной компании
Фото: прокуратура Москвы
В Москве задержан главный инженер частной компании после трагедии в торговом центре.
В минувшую субботу в ТЦ на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой. Погибли четыре человека, десять пострадали.
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте», — сообщает прокуратура Москвы.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании 39-летнему мужчине меры пресечения, добавили в ведомстве.
После ЧП в телеграм-каналах появилась информация о вероятном выбросе аммиака, однако в Роспотребнадзоре эти данные не подтвердили.
«Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по городу Москва не подтверждается. По результатам исследования во всех исследованных пробах концентрация загрязняющих веществ не превышает установленных гигиенических нормативов», — ранее сообщили в столичном Роспотребнадзоре.
В минувшую субботу в ТЦ на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой. Погибли четыре человека, десять пострадали.
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте», — сообщает прокуратура Москвы.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании 39-летнему мужчине меры пресечения, добавили в ведомстве.
После ЧП в телеграм-каналах появилась информация о вероятном выбросе аммиака, однако в Роспотребнадзоре эти данные не подтвердили.
«Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по городу Москва не подтверждается. По результатам исследования во всех исследованных пробах концентрация загрязняющих веществ не превышает установленных гигиенических нормативов», — ранее сообщили в столичном Роспотребнадзоре.
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