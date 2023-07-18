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Роспотребнадзор: в Ростовской области выявили два случая заболевания лихорадкой Западного Нила
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Волгодонске зарегистрировано два случая заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщает Роспотребнадзор по Ростовской области.
Специалисты провели исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных территориях (это Волгодонск, Таганрог и Неклиновский район). Исследования подтвердили циркуляцию вируса.
«По результатам исследования у 13,9 % обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила (в том числе в г. Волгодонске – 9%, г. Таганроге – 14%, Неклиновском районе – 18,8%), что подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях», — сообщает ведомство.
Уточняется, что начало эпидемического процесса было зарегистрировано в третьей декаде июня.
Основные переносчики лихорадки — комары. Жара, которая установилась в регионе, способствует активному нападению комаров на людей. В ведомстве сообщают, что заражение может произойти вблизи водоемов, в домах с затопленными подвалами, которые являются местами размножения комаров.
Симптомы проявляются в течение восьми дней после укуса комара — подъем температуры, озноб, снижение аппетита, боли в мышцах, сыпь. При появлении таких симптомов следует обратиться к врачу.
Специалисты провели исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных территориях (это Волгодонск, Таганрог и Неклиновский район). Исследования подтвердили циркуляцию вируса.
«По результатам исследования у 13,9 % обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила (в том числе в г. Волгодонске – 9%, г. Таганроге – 14%, Неклиновском районе – 18,8%), что подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях», — сообщает ведомство.
Уточняется, что начало эпидемического процесса было зарегистрировано в третьей декаде июня.
Основные переносчики лихорадки — комары. Жара, которая установилась в регионе, способствует активному нападению комаров на людей. В ведомстве сообщают, что заражение может произойти вблизи водоемов, в домах с затопленными подвалами, которые являются местами размножения комаров.
Симптомы проявляются в течение восьми дней после укуса комара — подъем температуры, озноб, снижение аппетита, боли в мышцах, сыпь. При появлении таких симптомов следует обратиться к врачу.
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