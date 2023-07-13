Возрастное ограничение 18+
Картаполов: проект о повышении призывного возраста предусматривает границы с 18 до 30 лет
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Проект о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении предусматривает границы с 18 до 30 лет.
Об изменении в проекте о повышении призывного возраста заявил глава комитета Госдумы по обороне Картаполов, пишут РИА Новости.
Теперь законопроект «предусматривает границы с 18 до 30 лет», соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, заявил Картаполов.
По его словам, нижний предел «решено оставить 18 лет».
«Главное — то, что верхний предел это 30 лет, нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал он.
Сообщается, что новые нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва в этом году, они заработают с весеннего призыва 2024 года.
Об изменении в проекте о повышении призывного возраста заявил глава комитета Госдумы по обороне Картаполов, пишут РИА Новости.
Теперь законопроект «предусматривает границы с 18 до 30 лет», соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, заявил Картаполов.
По его словам, нижний предел «решено оставить 18 лет».
«Главное — то, что верхний предел это 30 лет, нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал он.
Сообщается, что новые нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва в этом году, они заработают с весеннего призыва 2024 года.
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