Картаполов: проект о повышении призывного возраста предусматривает границы с 18 до 30 лет

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Проект о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении предусматривает границы с 18 до 30 лет.Об изменении в проекте о повышении призывного возраста заявил глава комитета Госдумы по обороне Картаполов, пишут РИА Новости.Теперь законопроект «предусматривает границы с 18 до 30 лет», соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, заявил Картаполов.По его словам, нижний предел «решено оставить 18 лет».«Главное — то, что верхний предел это 30 лет, нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал он.Сообщается, что новые нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва в этом году, они заработают с весеннего призыва 2024 года.