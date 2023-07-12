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В Приморье из-за хакерской атаки была приостановлена выдача льготных лекарств

10.23 Пятница, 21 июля 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Приморье была приостановлена выдача льготных лекарств из-за хакерской атаки на информационную систему регионального склада.

Атака, как сообщали в Минздраве региона, произошла 14 июля. Была взломана «многоступенчатая защита информации склада АО "Фармация"», при этом сохранился «частичный доступ», а также «возможность в ручном режиме обеспечить выдачу экстренно важных препаратов», отмечали в ведомстве.

На сегодняшний день специалисты восстановили выдачу лекарств «в основной части аптек», пишут РИА Новости со ссылкой на представителя краевого Минздрава. Полностью выдача будет восстановлена, предположительно, к 25 июля.

При этом на сайте регионального Минздрава региона публикуют список аптек, где выдача лекарств уже восстановлена. Сообщается, что он «регулярно обновляется».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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