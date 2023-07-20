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В деле о подготовке покушения на Симоньян и Собчак появился фигурант, который учится в 10 классе

17.25 Четверг, 20 июля 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В деле о «подготовке покушения» на Симоньян и Собчак появился новый фигурант — ученик 10 класса одной из столичных школ.

По данным «Коммерсанта», подросток арестован, однако пока ему, а также другим «участникам нацистской группировки», инкриминируются нападения на мигрантов, которые не связаны с делом о покушении. Между тем обвинение может быть переквалифицировано на подготовку теракта, так как, по версии следствия, «покушения на журналистов им пытались заказать агенты украинских спецслужб», пишет издание.

Семь фигурантов были арестованы в минувшую субботу, когда была опубликована информация о том, что ФСБ «предотвратила покушения на Симоньян и Собчак». Десятиклассник был задержан позже.

Накануне его под конвоем доставили в Басманный суд, следователь ГСУ СКР обратился с ходатайством о его аресте. Интересы школьника в суде представляли адвокат, родители, а также преподаватель школы.

Школьнику было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), речь идет о нападениях на мигрантов.

Однако, по данным издания, отправляя молодого человека в СИЗО до 14 сентября, судья указала, что предварительное следствие продолжает сбор доказательств, в том числе о его причастности не только к инкриминируемым деяниям, но и «иным преступлениям».

По версии следователей, «участники группировки нацистов собирались совершить нападения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак», а соответствующее задание они якобы получили от «агентов украинских спецслужб, обещавших им 1,5 млн руб».

Сообщается, что молодые люди «уже начали следить за предполагаемыми жертвами». Они были задержаны после того, как забрали из тайника автомат Калашникова.

Издание отмечает, что из фигурантов только двое — совершеннолетние.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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